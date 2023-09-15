В Приморье застрелили медведя с бидоном на голове

Замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Алексей Суровый сообщил, что проводится проверка обстоятельств произошедшего

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Специалисты приморского охотнадзора застрелили в Хасанском округе бурого медведя, который начал кидаться на людей. Об этом сообщил ТАСС замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Алексей Суровый.

По словам Сурового, изначально планировалось просто обездвижить животное, однако зверь начал кидаться на людей. "Пришлось экстренно применять оружие", - отметил Суровый.

Проводится проверка обстоятельств случившегося.

Ранее в местных соцсетях появились видео с медведем, который застрял головой в бидоне. Зверь бегал в поселке Барабаш Хасанского муниципального округа.