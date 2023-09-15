В прокуратуре заявили, что устроивший ДТП в центре Москвы не имел водительских прав

В ведомстве добавили, что водитель также был пьян

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Водитель Mercedes, устроивший ДТП в центре Москвы, в момент столкновения с такси был пьян и не имел водительских прав. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили пять человек, они были доставлены в медицинские учреждения города. "Одна из пассажирок такси находится в тяжелом состоянии", - добавили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Центрального административного округа столицы контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также привлечение виновника аварии к установленной законом ответственности. Кроме того, надзорное ведомство контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ в отношении 21-летнего мужчины, управлявшего автомобилем Mercedes.