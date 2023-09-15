В Италии автобус с мигрантами попал в ДТП

По данным газеты La Repubblica, двое погибли

РИМ, 15 сентября. /ТАСС/. Автобус, перевозивший мигрантов с итальянского острова Лампедуза на север страны, попал в ДТП неподалеку от Рима. Как сообщает газета La Repubblica, два водителя погибли, 18 мигрантов получили травмы.

Автобус, который должен был доставить мигрантов в центры приема в Пьемонте, столкнулся с грузовиком. Некоторые из пострадавших мигрантов находятся в тяжелом состоянии, их доставили в больницы области Лацио.

Как указала газета, речь идет мигрантах, высадившихся на Лампедузе в последние дни.

На острове сложилась критическая ситуация. Число нелегальных мигрантов превысило количество местных жителей, начались беспорядки. Как сообщали местные власти, эскалация произошла после прибытия за два дня рекордно большого числа нелегалов - более 6 тыс. человек.

Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января по морю в республику прибыли почти 124 тыс. мигрантов, что на 90% больше, чем за тот же период в 2022 году.