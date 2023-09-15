15 сентября, 06:43

На западе Австралии 14 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

По данным радиостанции ABC, он столкнулся с грузовым автомобилем

СИДНЕЙ, 15 сентября. /ТАСС/. На западе Австралии 14 человек пострадали в результате аварии туристического автобуса, двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила радиостанция ABC.

По ее данным, туристический автобус с 45 пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем на автотрассе у города Нортгемптон, расположенного в 460 км к северу от Перта. Бригады скорой помощи, прибывшие к месту происшествия около 09:00 по местному времени (00:00 мск), доставили в больницу 14 пострадавших. Двое из них в тяжелом состоянии. Водитель грузового автомобиля также получил травмы.

Как отметили в полиции, на месте аварии работают сотрудники главного управления по расследованию ДТП, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего. 

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Австралия
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