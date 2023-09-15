15 сентября, 06:45,
обновлено 15 сентября, 06:52

Россиянина приговорили к 12,5 года за контрабанду в США изделий для ракетной техники

© ЦОС ФСБ России

По данным ФСБ, он отправлял их через Латвию

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Тверской областной суд приговорил к 12,5 года россиянина, организовавшего по заданию спецслужб США контрабандные поставки изделий для ракетной техники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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"Тверской областной суд признал виновным в совершении государственной измены гражданина РФ Кабанова Сергея Сергеевича, организовавшего по заданию американских спецслужб контрабандный канал поставки в США российских изделий военного назначения. Решением суда Кабанов приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, "в ходе оперативно-разыскных мероприятий и предварительного следствия установлено, что Кабанов С. С. осуществил отправку изделий, применяемых в ракетной технике Вооруженных сил РФ, в интересах американской фирмы Victory Procurement Services (город Хантсвилл, штат Алабама), подконтрольной Министерству обороны США". Транспортировка военной техники осуществлялась транзитом через Латвию.

"Канал передачи противнику комплектующих российских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения был ликвидирован", - сообщили в ЦОС. 

Теги:
РоссияТверская область
© Информационное агентство ТАСС
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