На Украине подтвердили, что Игорю Коломойскому предъявили третье обвинение

Бизнесмен находится в следственном изоляторе, куда он был отправлен судом 2 сентября в рамках дела о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила информацию о предъявлении новых обвинений бизнесмену Игорю Коломойскому.

Накануне об этом сообщал советник главы офиса президента Сергей Лещенко. По его словам, обвинения предъявили Коломойскому в следственном изоляторе, куда он был отправлен судом 2 сентября в рамках дела о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

"По материалам СБУ Игорю Коломойскому предъявили новое обвинение", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы. Бизнесмену теперь инкриминируют незаконные действия для получения доступа к денежным средствам, завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах и легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Следствие считает, что он с 2013 по 2014 год с помощью сотрудников банка, "в котором был учредителем и акционером", незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.

Это обвинение стало третьим для Коломойского. 2 сентября СБУ предъявила ему Коломойскому обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, в 2013-2020 годах бизнесмен вывел за границу более $13 млн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. В тот же день суд отправил его под стражу на два месяца с правом внесения залога около $13,8 млн. Бизнесмен отказался вносить залог. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). Через день на его активы был наложен арест.

Ситуация вокруг Коломойского

Украинские СМИ и ряд политиков связывают очередной виток преследований Коломойского с предстоящим визитом президента Украины Владимира Зеленского в США, где ему придется отчитываться о ходе борьбы с коррупцией в стране. В ноябре 2022 года принадлежавшая компаниям Коломойского доля активов крупнейшей газо- и нефтедобывающей компании Украины "Укрнафта" была изъята на основании закона о принудительном отчуждении стратегически важного для обороны имущества в условиях военного положения. По данным местных СМИ, компаниям Коломойского принадлежало около 42% акций компании.

Также с прошлого года в украинских СМИ появились сообщения, что Коломойского могли лишить гражданства Украины, но официального подтверждения этого так и не поступило. После заседания о мере пресечения 2 сентября журналистам сообщили в суде, что бизнесмен представил украинский паспорт, однако нет подтверждений, что он действующий. В 2021 году украинская редакция Forbes оценивала состояние Коломойского в $1,8 млрд, он занимал четвертое место в списке богатейших людей Украины. Однако по данным на начало сентября этого года издание снизило эту оценку до $835 млн.