В Оренбургской области нашли артиллерийский снаряд

Сотрудники полиции оцепили место обнаружения

ТАСС, 15 сентября. Артиллерийский снаряд обнаружили в Сорочинском городском округе Оренбургской области. Место оцеплено и охраняется сотрудниками полиции до приезда военных специалистов для разминирования, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"При выезде на место следственно-оперативной группы ОМВД России по Сорочинскому городскому округу сотрудниками полиции было установлено, что обнаруженный предмет - это артиллерийский снаряд калибра 76 мм от неизвестного артиллерийского орудия. В настоящее время место происшествия оцеплено и охраняется сотрудниками ОМВД России по Сорочинскому городскому округу до приезда военных специалистов для разминирования", - сообщили в управлении.

Предмет, похожий на снаряд, в поле в 2 км от поселка Кленовый нашел житель соседнего села. Он сообщил об этом в полицию.