В Томской области в отношении двух экс-глав финдепартаментов возбудили уголовные дела

В пресс-службе регионального СУ СК сообщили, что их подозревают в растрате более 3 млн рублей

ТОМСК, 15 сентября. /ТАСС/. Два бывших начальника департамента финансово-ресурсного обеспечения администрации Томской области подозреваются в растрате более 3 млн рублей. Возбуждено два уголовных дела, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

"Следственными органами СК России по Томской области возбуждено два уголовных дела в отношении двух бывших начальников департамента финансово-ресурсного обеспечения администрации Томской области, подозреваемых в совершении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная должностным лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, один из подозреваемых в период с 2013 по 2022 год оплачивал аренду квартир из средств департамента. На это было потрачено более 2 млн рублей бюджетных средств. Второй подозреваемый в июне 2022 года также подписал договор аренды жилого помещения для проживания гражданина и дал распоряжение подчиненным сотрудникам бухгалтерии об оплате его аренды, на основании чего с расчетного счета департамента было перечислено более 200 тыс. рублей.

С подозреваемыми проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения.