В Костромской области два человека погибли при пожаре в частном доме

Следователи начали проверку

КОСТРОМА, 15 сентября. /ТАСС/. Двое мужчин погибли в результате пожара в частном доме в Мантуровском районе Костромской области, следственные органы начали проверку по факту случившегося. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"В ночь на 15 сентября 2023 года в поселке Карьково Мантуровского района произошел пожар частного дома, повлекший гибель двух мужчин. По данному факту следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области проводится доследственная проверка. После разбора завалов на месте пожара были обнаружены тела местных жителей 1956 и 1981 годов рождения", - говорится в распространенном сообщении.

Следователи назначили судебные экспертизы для установления точной причины пожара и причин смерти мужчин. В настоящий момент проводится осмотр места возгорания.