На севере Азербайджана обрушился мост

Пострадали два человека

БАКУ, 15 сентября. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате обрушения моста в Хачмазском районе на севере Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"На горячую линию МЧС поступило сообщение об обрушении моста на 27-м километре автомагистрали Гандоб - Хачмаз - Ялама - граница с Российской Федерацией, на территории села Кёхне Хачмаз Хачмазского района", - говорится в сообщении. По данным ведомства, причиной обрушения стал паводок, образовавшийся в результате интенсивных дождей.

"Согласно предварительной информации, сотрудниками МЧС с использованием спецсредств спасены два человека, которые переданы бригадам скорой медицинской помощи", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, мост над рекой Гудиалчай построен в 1974 году. Ведомство обратилось к водителям с просьбой пользоваться альтернативной дорогой.