Мосгорсуд оставил под арестом сопредседателя движения "Голос" Мельконьянца

Его обвиняют в организации работы нежелательной в России НПО

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест юриста и сопредседателя движения "Голос" (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца, обвиняемого в организации работы нежелательной в России НПО. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменения, жалоба защиты Мельконьянца - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.

В августе Басманный суд Москвы заключил Мельконьянца под стражу до 17 октября. Дело в отношении юриста возбуждено по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия "Голоса" с Европейской комиссией по наблюдению за выборами.

Движение "Голос" стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ.