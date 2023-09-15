15 сентября, 07:54

В Самаре загорелось масло в здании рядом с рынком

Площадь возгорания составила 100 кв. м

САМАРА, 15 сентября. /ТАСС/. Масло горит на площади 100 кв. м в здании рядом с Кировским рынком в Самаре. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 10:39 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Самара, Советский район, улица Калинина, 1. Прибывшими подразделениями установлено, что в неэксплуатируемом здании происходит горение масла на площади 100 кв. м", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В тушении пожара задействован 71 человек и 22 единицы техники, включая 59 человек и 18 единиц техники от МЧС России. Погибших и пострадавших нет. 

Теги:
РоссияСамарская область
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