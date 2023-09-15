Боевика "Азова" приговорили к 26 годам колонии за убийство двух мирных жителей Мариуполя

В суде установили, что преступления были совершены весной 2022 года

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил боевика националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) к 26 годам колонии за убийство двух мирных жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего военнослужащего особого отряда специального назначения "Азов" Руслана Колодяжного. Он признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 (убийство по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории) УК РФ", - сообщили в пресс-службе. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Колодяжного к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В суде установлено, что преступления были совершены весной 2022 года на боевой позиции в квартире одного из многоквартирных домов на улице Азовстальской. По приказу командира осужденный расстрелял из окна идущих по улице двух гражданских мужчин. От полученных ранений они погибли на месте.