15 сентября, 07:51
Военная операция на Украине

Боевика "Азова" приговорили к 26 годам колонии за убийство двух мирных жителей Мариуполя

© СК России/ ТАСС

В суде установили, что преступления были совершены весной 2022 года

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил боевика националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) к 26 годам колонии за убийство двух мирных жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего военнослужащего особого отряда специального назначения "Азов" Руслана Колодяжного. Он признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 (убийство по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории) УК РФ", - сообщили в пресс-службе. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Колодяжного к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В суде установлено, что преступления были совершены весной 2022 года на боевой позиции в квартире одного из многоквартирных домов на улице Азовстальской. По приказу командира осужденный расстрелял из окна идущих по улице двух гражданских мужчин. От полученных ранений они погибли на месте. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация