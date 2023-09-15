Рогов сообщил о фланговом ударе по атакующим Вербовое подразделениям ВСУ

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", российские силы ранее отбили две атаки украинской армии в районе населенных пунктов Новопрокоповка и Вербовое

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Российские силы атаковали с фланга подразделения украинской армии, которые пытаются наступать в районе Вербового на запорожском направлении. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"С северо-востока от Вербового - из района Новокарловки - российские силы для нейтрализации противника и обрезания его восточного фланга предприняли атаку по подразделениям ВСУ, которые находятся к северо-западу от Вербового, в нескольких сотнях метрах от населенного пункта. <...> Наши контратаковали и улучшили позиции", - сказал Рогов.

По его словам, российские силы ранее отбили две атаки украинской армии в районе населенных пунктов Новопрокоповка и Вербовое. "При атаках ВСУ на Вербовое уничтожено как минимум три единицы боевых бронированных машин, две из них точно идентифицированы как MaxxPro", - добавил он.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.