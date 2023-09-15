15 сентября, 07:57
Военная операция на Украине

Артиллеристы казачьей бригады "Терек" уничтожили польскую САУ Krab под Соледаром

Польское радио ранее сообщило, что украинская армия получила от Варшавы 18 таких самоходных гаубиц

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Гиацинт-Б" казачьей добровольческой бригады "Терек" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил под Соледаром в ДНР самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства. Об этом сообщил ТАСС командир батареи "Гиацинтов" с позывным Егерь.

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"Одна из последних пораженных целей - это САУ Krab. Основная задача моих орудий - это ведение контрбатарейной борьбы. Но бывает, что работаем по складам, командным пунктам и наступающей пехоте противника", - рассказал собеседник агентства.

В конце мая 2022 года Польское радио со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что украинская армия получила от Варшавы 18 современных самоходных гаубиц Krab, максимальная дальность стрельбы из которых составляет около 40 км. 

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