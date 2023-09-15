Артиллеристы казачьей бригады "Терек" уничтожили польскую САУ Krab под Соледаром

Польское радио ранее сообщило, что украинская армия получила от Варшавы 18 таких самоходных гаубиц

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Гиацинт-Б" казачьей добровольческой бригады "Терек" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил под Соледаром в ДНР самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства. Об этом сообщил ТАСС командир батареи "Гиацинтов" с позывным Егерь.

"Одна из последних пораженных целей - это САУ Krab. Основная задача моих орудий - это ведение контрбатарейной борьбы. Но бывает, что работаем по складам, командным пунктам и наступающей пехоте противника", - рассказал собеседник агентства.

В конце мая 2022 года Польское радио со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что украинская армия получила от Варшавы 18 современных самоходных гаубиц Krab, максимальная дальность стрельбы из которых составляет около 40 км.