15 сентября, 08:01

Кировский облсуд оставил в СИЗО аспиранта МГУ Мифтахова по делу об оправдании терроризма

Суд первой инстанции ранее удовлетворил просьбу следователей ФСБ и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Кировский областной суд признал законным решение Первомайского районного суда, арестовавшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщила адвокат фигуранта Светлана Сидоркина.

Читайте также
Азата Мифтахова арестовали по делу об оправдании терроризмаЭкс-аспиранта МГУ Мифтахова задержали на выходе из колонии в рамках нового уголовного дела

"Жалобу суд только что отклонил", - сказала собеседница агентства. Ранее суд первой инстанции удовлетворил просьбу следователей ФСБ и избрал в отношении ее подзащитного меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября.

Мифтахов был задержан 4 сентября на выходе из колонии после отбытия срока за хулиганство. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Вину он не признает. В новом деле речь идет об одобрении Мифтаховым теракта, совершенного в здании УФСБ России по Архангельской области в октябре 2018 года. В ходе беседы с заключенными в колонии он одобрил действия террориста, следует из материалов дела.

В январе 2021 года Головинский суд Москвы признал Мифтахова виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемого в качестве оружия, и назначил ему 6 лет колонии. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация