Кировский облсуд оставил в СИЗО аспиранта МГУ Мифтахова по делу об оправдании терроризма

Суд первой инстанции ранее удовлетворил просьбу следователей ФСБ и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Кировский областной суд признал законным решение Первомайского районного суда, арестовавшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщила адвокат фигуранта Светлана Сидоркина.

"Жалобу суд только что отклонил", - сказала собеседница агентства. Ранее суд первой инстанции удовлетворил просьбу следователей ФСБ и избрал в отношении ее подзащитного меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября.

Мифтахов был задержан 4 сентября на выходе из колонии после отбытия срока за хулиганство. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Вину он не признает. В новом деле речь идет об одобрении Мифтаховым теракта, совершенного в здании УФСБ России по Архангельской области в октябре 2018 года. В ходе беседы с заключенными в колонии он одобрил действия террориста, следует из материалов дела.

В январе 2021 года Головинский суд Москвы признал Мифтахова виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемого в качестве оружия, и назначил ему 6 лет колонии.