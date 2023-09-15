Число раненых в результате обстрела ВСУ Новой Каховки увеличилось до 12

В результате происшествия погиб один человек

ГЕНИЧЕСК, 15 сентября. /ТАСС/. Число мирных жителей, получивших ранения в результате обстрела жилого квартала в Новой Каховке Херсонской области, увеличилось до 12. Об этом сообщили журналистам в оперштабе города.

"Уже 12 раненых", - сказал представитель оперштаба.

Ранее сообщалось об одном погибшем и трех раненых.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев приехал на место происшествия. "ВСУ нанесли тяжелейший удар по жилым домам в Новой Каховке. Это в очередной раз подчеркивает их террористическую сущность. Оперштаб на месте, я на месте - все работаем по устранению последствий", - сказал он.

В 09:30 мск украинские войска нанесли удар по жилому кварталу в Новой Каховке с применением западного вооружения. В результате обстрела повреждения получили четыре многоквартирных дома, также обесточен один дом. В администрации Новокаховского городского округа отметили, что в этом жилом квартале никогда не было и нет военных. В этом районе расположены торговые киоски, детский сад, школа.