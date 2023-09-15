В Забайкалье полиция начала проверку из-за жесткого убийства собаки

Подозреваемый 42-летний мужчина пояснил, что привязал собаку к машине, чтобы наказать ее

ЧИТА, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку жесткого убийства собаки в СНТ возле села Смоленка Читинского района. Об этом сообщается на сайте УМВД по Забайкальскому краю.

"В Читинском районе сотрудники полиции проводят проверку по факту возможного жесткого обращения с животным. Житель СНТ в районе Смоленки привязал свою собаку к автомобилю", - говорится в сообщении.

На место выезжал участковый полиции. Он установил подозреваемого и опросил его. 42-летний мужчина пояснил, что привязал собаку к машине, чтобы наказать ее. После этого животное он похоронил. Полицейские ищут и опрашивают свидетелей. Собираются необходимые данные для принятия правового решения.

По информации местных СМИ, инцидент произошел на улице Березовой. Мужчина привязал щенка к автомобилю и протащил его по земле несколько метров. Затем он привязал собаку к дереву и проехался по ней несколько раз.