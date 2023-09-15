На замглавы Госстройнадзора Оренбуржья возбудили уголовное дело за получение взятки

Сумма взятки составила 500 тыс. рублей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника инспекции Госстройнадзора Оренбургской области по факту получения взятки на сумму 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере)", - говорится в сообщении ведомства.

В июле 2022 года обвиняемый получил от родственника индивидуального предпринимателя через посредников взятку 500 тыс. рублей. За эти средства он должен был выдать предпринимателю заключение о соответствии реконструированного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

Сейчас следователи продолжают устанавливаться обстоятельства происшествия. Уголовное дело расследует второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Оренбургской области.