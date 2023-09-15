СМИ: в Сомали совершили покушение на главу штата Галмудуг

Ахмед Абди Карие выжил

ПРЕТОРИЯ, 15 сентября. /ТАСС/. Покушение совершили на главу администрации сомалийского штата Галмудуг Ахмеда Абди Карие, известного как Кур-Кур, политик выжил. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe.

По его информации, рядом с главой Галмудуга подорвали автомобиль со взрывчаткой. Несколько сотрудников службы безопасности убиты, ранения получили два сенатора. Никакой другой информации о физическом состоянии политика кроме того, что он выжил, нет.

Покушение произошло во время посещения Абди Карие деревни Лас-Гамей в районе Мудуг, где сейчас идут упорные бои между правительственными силами и боевиками из группировки "Аш-Шабаб".