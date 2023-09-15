ВСУ не прекращают огонь по Новой Каховке из минометов и артиллерии

Мэр города Владимир Леонтьев уточнил, что утренний удар ВСУ был нанесен ракетой

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не прекращают наносить удары из минометов и артиллерии по Новой Каховке Херсонской области, где в результате утреннего обстрела погибла мирная жительница, еще 12 человек были ранены. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия-24".

"Прямо сейчас идет обстрел города из минометных и артиллерийских систем", - сказал он.

Леонтьев уточнил, что утренний удар по городу был нанесен ракетой.

В 09:30 мск украинские войска обстреляли жилой квартал в Новой Каховке с применением западного вооружения. В результате обстрела повреждения получили четыре многоквартирных дома, также обесточен один дом. В администрации Новокаховского городского округа отметили, что в этом жилом квартале никогда не было и нет военных. В этом районе расположены торговые киоски, детский сад, школа.