Причиной ДТП с Mercedes в центре Москвы стало превышение скорости

В момент происшествия она достигала почти 150 км/ч

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Значительное превышение скорости водителем Mercedes AMG GT стало одной из причин ДТП в центре Москвы, в результате которого пострадали пять человек. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время установлено, что кроме того, что водитель иномарки в момент ДТП был пьян и не имел права управлять автомобилем, он еще существенно превысил допустимую скорость движения. В момент автопроисшествия она достигала почти 150 км/ч", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что справиться с управлением автомобилем при такой скорости сложно.

Кроме того, установлено, что Mercedes AMG GT, который врезался в фонарный столб, а потом в такси в центре Москвы, принадлежит основателю любительского футбольного клуба FC Panthers Андрею Пальора. "Предварительно, он сдал машину в автосалон, за рулем в момент ДТП находился работник сервиса", - добавил представитель правоохранительных органов. По данным Департамента транспорта Москвы, за последний год за владельцем иномарки числится около 1 тыс. эпизодов превышения скорости.

ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 29 произошло в 01:45. Водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения, а затем столкнулся с автомобилем такси Skoda. В результате пострадали пять человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Как отметили в прокуратуре Москвы, 21-летний водитель Mercedes сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения.