Первое заседание по делу собственника шахты "Листвяжная" Федяева состоится 25 сентября

Владельца шахты Михаила Федяева, гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева и технического директора Антона Якутова будут судить по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)

КЕМЕРОВО, 15 сентября. /ТАСС/. Первое заседание по уголовному дело в отношении председателя совета директоров "СДС-Уголь" и собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева по факту взрыва, в результате чего погиб 51 человек, состоится 25 сентября. Об этом сообщили ТАСС в Центральном районном суде Кемерова.

"Судебное заседание назначено на 11:00 (07:00 мск) 25 сентября", - рассказал собеседник агентства.

Федяева, а также гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева и технического директора Антона Якутова будут судить по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). При этом Алексеев и Якутов находятся под стражей, Федяев - под подпиской о невыезде.

Взрыв метана на "Листвяжной" произошел 25 ноября 2021 года и стал одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли за последнее время. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.