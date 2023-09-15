Суд в Москве приговорил к семи годам заочно телеведущую с Украины за фейки о ВС РФ

МВД РФ ранее объявило Марию Ефросинину в международный розыск, а Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы заочно телеведущую с Украины Марию Ефросинину по делу о распространении ложной информации о действиях российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ефросинина признана виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти). Ей заочно назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказали в суде.

Как говорилось в постановлении суда о заочном аресте телеведущей, поводом для уголовного дела стали ее публикации в Instagram (запрещен в РФ и принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Ранее МВД РФ объявило ее в международный розыск, а Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов.