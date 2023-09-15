Кремль не считает, что расследование крушения самолета Пригожина идет медленно

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Кремль не считает ход расследования крушения самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина медленным и пока не комментирует эту тему, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, абсолютно не считают", - ответил он на вопрос, не считают ли в Кремле, что расследование аварии идет медленно. "Это же непростое расследование, непростое происшествие", - пояснил Песков.

"Идет расследование, поэтому сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно", - отметил представитель Кремля.