15 сентября, 09:41,
обновлено 15 сентября, 09:58
Крушение самолета Пригожина в Тверской области

Кремль не считает, что расследование крушения самолета Пригожина идет медленно

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Кремль не считает ход расследования крушения самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина медленным и пока не комментирует эту тему, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Нет, абсолютно не считают", - ответил он на вопрос, не считают ли в Кремле, что расследование аварии идет медленно. "Это же непростое расследование, непростое происшествие", - пояснил Песков.

"Идет расследование, поэтому сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно", - отметил представитель Кремля. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичКрушение самолета Пригожина в Тверской области
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