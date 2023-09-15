В Саратове при столкновении автобуса и грузовика пострадали три человека

Среди них есть двухлетний ребенок

САРАТОВ, 15 сентября. /ТАСС/. Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в Кировском районе Саратова, в результате пострадали две женщины и двухлетний ребенок. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 12:51 (11:51 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Кировском районе на улице Танкистов у дома №36 произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовой "Газели". В результате ДТП из пассажирского автобуса пострадали две женщины 1986 и 1972 годов рождения и ребенок [в возрасте] 2,5 года. Пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией в больницу", - написал Юрин.

На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС.