В Коми произошла утечка нефти на законсервированной скважине

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич сообщила, что загрязнения оперативно ликвидировали

СЫКТЫВКАР, 15 сентября. /ТАСС/. Утечка нефтесодержащей жидкости произошла из законсервированной скважины на Верхне-Косьюском месторождении в Сосногорском районе Республики Коми. Последствия небольшого загрязнения оперативно ликвидировали, в водные объекты нефть не попала, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.

"Утечку нефти в Сосногорском районе оперативно зачистили меньше чем за сутки. По результатам выезда на Верхне-Косьюское месторождение в Сосногорский район установлено: площадь загрязнения до 10 кв. м, на территории куста скважин. За преграду не попало. До ближайшего водного объекта - 322 м, угрозы попадания в водный объект нет. В близлежащем ручье - притоке реки Косью - вода чистая. ООО "Лукойл-Коми" мероприятия по зачистке уже завершило", - написала министр в своем Telegram-канале.

Как сообщили ТАСС в Минприроды региона, Верхне-Косьюское нефтяное месторождение в настоящее время находится на консервации, добыча нефти не ведется. По сигналу местных жителей и экологов был организован выезд оперативной группы в составе представителей Минприроды, Сосногорского лесничества и предприятия "Лукойл-Коми", которое ранее эксплуатировало скважину.

По информации "Лукойл-Коми", утечка произошла из-за действий злоумышленников, которые срезали и вывезли с объекта металлический постамент, на котором стояла емкость, в результате она рухнула на землю, произошла утечка. Это случилось в пределах площадки куста скважин, поэтому удалось избежать существенного вреда окружающей среде. К утру 15 сентября участок полностью очистили от последствий.