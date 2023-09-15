15 сентября, 10:40

В ДТП в Свердловской области погиб один человек

Четверо пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей с последующим возгоранием произошло на автодороге М5 "Урал" в Свердловской области. В результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Трагедия произошла на 135-м км автодороги М5 "Урал". По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Volkswagen и Skoda Octavia, в результате чего произошло возгорание Volkswagen. Его водитель погиб на месте, еще четырем людям медики оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают причины и последствия происшествия. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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