В ДТП в Свердловской области погиб один человек

Четверо пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей с последующим возгоранием произошло на автодороге М5 "Урал" в Свердловской области. В результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Трагедия произошла на 135-м км автодороги М5 "Урал". По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Volkswagen и Skoda Octavia, в результате чего произошло возгорание Volkswagen. Его водитель погиб на месте, еще четырем людям медики оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают причины и последствия происшествия.