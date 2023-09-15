В Подмосковье задержали мужчину, находившегося в розыске за незаконное хранение оружия

При проведении обыска по месту временного проживания задержанного полицейские изъяли пистолет Макарова, три ружья, карабин Симонова и более 1,5 тыс. патронов различного калибра

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД задержали жителя Балашихи, находившегося в федеральном розыске и обвиняемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками отдела уголовного розыска межмуниципального управления МВД России "Ногинское" в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан 49-летний житель Балашихи, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также находящийся в федеральном розыске за совершение преступлений, предусмотренных ст. 222 и ст. 30, ст. 105 УК РФ", - сказала она.

При проведении обыска по месту временного проживания задержанного полицейские изъяли пистолет Макарова, три ружья, карабин Симонова и более 1,5 тыс. патронов различного калибра."По результатам баллистического исследования, проведенного экспертом экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области, установлено, что изъятый пистолет относится к категории огнестрельного оружия и пригоден для производства выстрелов", - добавила Петрова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.