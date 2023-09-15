Суд в Башкирии приостановил работу пищеблока детсада после отравления детей

Срок приостановки составляет 40 суток

УФА, 15 сентября. /ТАСС/. Пищеблок детского сада города Белорецка в Башкирии приостановлен на 40 суток по решению суда. Причиной стало отравление воспитанников учреждения, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"По материалам дела управления Роспотребнадзора суд вынес решение о приостановлении деятельности пищеблока в детском саду в г. Белорецке на 40 суток. Напомним, неделю назад там был случай группового заболевания острой кишечной инфекцией среди воспитанников детского сада и персонала", - сказано в сообщении.

Ранее Белорецкая межрайонная прокуратура начала проверку по факту отравления воспитанников детсада. По информации надзорного ведомства, у них была диагностирована острая кишечная инфекция.

Эпидемиологическое расследование продолжается, отметили в ведомстве.

По данным источника в правоохранительных органах, заболели 29 детей, 19 из которых были госпитализированы.