В Югре возбудили дело по факту получения ребенком ожогов после падения в яму с кипятком

По версии следствия, подозреваемый не дал подчиненным указания на ограждение места коммунальной аварии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении работника управления городского хозяйства города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа после того, как школьник провалился в яму с кипятком и получил ожоги. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Югре.

"Возбуждено уголовное дело в отношении работника МУП "Управление городского хозяйства" Пыть-Яха, уполномоченного на руководство производственно-хозяйственной деятельности района тепловых сетей. Он подозревается по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, ответственный за правильную и безопасную организацию производственных процессов на одном из участков, не дал подчиненным указания на ограждение места коммунальной аварии. Из-за этого ребенок провалился в яму с кипятком и получил ожоги ног.

Ранее в социальных сетях появились публикации, что в Пыть-Яхе на придомовой территории в шестом микрорайоне "Пионерный" восьмилетний ребенок провалился в возникшую из-за коммунальной аварии яму с горячей водой и получил ожоги ног, его доставили в больницу.