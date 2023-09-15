На Украине предъявили заочные обвинения представителям властей Новой Каховки

В полиции заявили, что им может грозить до 15 лет лишения свободы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Национальная полиция Украины сообщила о предъявлении заочных обвинений нескольким представителям властей и полиции Новой Каховки Херсонской области.

"14 сентября по результатам собранных доказательств обвинение предъявлено 12 лицам в зависимости от участия в уголовной деятельности. Им [представителям властей и полиции Новой Каховки] может грозить до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Представитель Национальной полиции Украины сообщила, что им предъявлены обвинения по разным статьям УК страны, в том числе в коллаборационистской деятельности. Помимо прочего, их также обвиняют в проведении митингов и парадов, съемке различных видео и распространении их на запрещенных на Украине российских ресурсах, а также в организации хождения в городе рубля вместо гривны.

В Национальной полиции не назвали имен фигурантов уголовного дела, однако украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных ведомствах сообщило, что обвинения заочно предъявлены в том числе мэру Новой Каховки Владимиру Леонтьеву, а также погибшему в результате ДТП в ноябре прошлого года заместителю губернатора Херсонской области Кириллу Стремоусову. Отмечается, что последнему предъявили обвинение, поскольку на Украине его смерть якобы не подтверждена.