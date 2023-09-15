В Минздраве Чувашии рассказали о состоянии пострадавших после отравления кафе

По информации министерства, пациентов в тяжелом состоянии нет

ТАСС, 15 сентября. В Чувашии 14 пациентов, госпитализированных после посещения кафе в городе Канаше, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом говорится в сообщении, распространенном министерством здравоохранения республики.

"По состоянию на 11:00 мск 15 сентября из 15 заболевших 14 человек госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы, в том числе 7 детей. Состояние всех госпитализированных средней степени тяжести", - отмечается в сообщении.

По информации министерства, пациентов в тяжелом состоянии нет. "Один пациент в состоянии легкой степени тяжести отказался от госпитализации", - говорится в сообщении.

Всем пациентам назначено лечение. Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами. Пробы биологического материала отобраны, ожидаются результаты лабораторных исследований. Состояние пациентов находится на контроле Минздрава Чувашии.

Ранее в правоохранительных органах республики ТАСС сообщили, что с признаками острой кишечной инфекции после посещения кафе в городе Канаше к врачам обратились 15 человек, 14 из них были госпитализированы. Управление Роспотребнадзора по Чувашии проводит эпидрасследование по этому случаю. По информации ведомства, в настоящее время инфекционный очаг локализован. Деятельность пищеблока учреждения приостановлена на основании предписания специалистов управления.

Прокуратура Чувашии проводит проверку по факту массового обращения жителей муниципального округа в медицинские учреждения с симптомами отравления 13-14 сентября. По данным надзорного ведомства, все пострадавшие 12 сентября приобретали пищевую продукцию в кафе "Сушистик" в городе Канаше. Доследственную проверку также начало следственное управление СК РФ по Чувашии.