15 сентября, 12:11

В Великом Новгороде около 600 учеников эвакуировали из здания школы из-за пожара

Для ликвидации возгорания задействовали 23 человека и 7 единиц техники

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 сентября. /ТАСС/. Около 600 детей эвакуированы из здания школы в Великом Новгороде из-за пожара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Сообщение о пожаре в школе №23 [Великого Новгорода] поступило в 13:58. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение в здании. Были эвакуированы около 600 детей, 42 преподавателя и персонал", - пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в ГУ МЧС по Новгородской области, пожар был ликвидирован в 14:18. Были задействованы 7 единиц техники и 23 человека. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливают органы дознания. 

Теги:
РоссияНовгородская область
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