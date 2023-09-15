Осужденному за взяточничество челябинскому экс-замминистра строительства смягчили приговор

Ивану Белавкину снизили срок отбывания наказания в колонии и размер штрафа

ЧЕЛЯБИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда уменьшила на год срок отбывания наказания бывшему первому заместителю министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивану Белавкину, которого весной осудили на 13 лет за получение взятки на сумму более 1 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Суд апелляционной инстанции снизил Белавкину наказание в виде лишения свободы до 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штраф - до 35-кратной суммы взятки, то есть до 41,125 млн рублей. Кроме того, Белавкин лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок до девяти лет", - говорится в сообщении.

1 марта сообщалось, что Центральный районный суд Челябинска признал бывшего первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области виновным по ч. 6 ст. 290 "Получение взятки" УК РФ. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 47 млн рублей, его лишили права занимать руководящие должности на государственной службе сроком на 10 лет.

Белавкина задержали сотрудники УФСБ в июне 2021 года. По данным следствия, в период с 2020-го по начало 2021 года он получил взятку в размере более 1 млн рублей за принятие мер к положительному решению вопроса о предоставлении из областного бюджета субсидии на капитальный ремонт центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района Челябинской области путем внесения его в государственную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области".