15 сентября, 12:33,
обновлено 15 сентября, 12:47
Военная операция на Украине

Число пострадавших при обстреле ВСУ Новой Каховки возросло до 15

© Оперативные службы Херсонской области/ ТАСС

Как сообщили в региональном Минздраве, один человек госпитализирован

ГЕНИЧЕСК, 15 сентября. /ТАСС/. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) микрорайона Сокол в Новой Каховке Херсонской области, возросло с 12 до 15. Как сообщили в региональном минздраве, один человек госпитализирован.

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"Число пострадавших в Новой Каховке в результате утреннего обстрела возросло до 15 - один пациент госпитализирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

По данным и.о. министра здравоохранения региона Артыша Сата, врачи оказывают пострадавшим экстренную помощь. "14 пациентам помощь оказывается амбулаторно, одного пострадавшего с осколочными ранениями госпитализировали в Геническую центральную районную больницу. Ситуация находится под моим личным контролем", - цитирует и.о. министра Telegram-канал областного минздрава.

В 09:30 мск ВСУ обстреляли жилой квартал в Новой Каховке с применением западного вооружения. В результате обстрела повреждения получили четыре многоквартирных дома, также обесточен один дом. В администрации Новокаховского городского округа отметили, что в этом жилом квартале никогда не было и нет военных. В этом спальном районе расположены торговые киоски, детский сад, школа. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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