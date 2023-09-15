Суд в Таиланде продлил срок ареста россиян Алдуненкова и Брика до 26 сентября

Их подозревают в участии в отмывании денег преступной группы на криптовалютной бирже Binance, использовании подложных документов и предоставлении своих данных третьим лицам

БАНГКОК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Суд города Самут Пракан продлил до 26 сентября срок ареста россиян Даниила Алдуненкова и Романа Брика, задержанных ранее в Таиланде по подозрению в участии в отмывании денег преступной группы на криптовалютной бирже Binance, использовании подложных документов и предоставлении своих данных третьим лицам. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил Сергей Алдуненков, брат находящегося под следствием россиянина.

"Срок ареста продлен судом до 26 сентября. Я хочу поблагодарить российское посольство в Таиланде за содействие. Мне оказывают всю необходимую помощь в рамках регламента работы консульства", - сказал он.

Таиландские правоохранительные органы ведут расследование резонансного дела, связанного с убийством местным жителем своей жены и двух несовершеннолетних детей после того, как мошенники обманным путем вынудили женщину перевести взятую в кредит крупную сумму средств на их счет.

"Биржа Binance - это открытый рынок, который мы никак не можем фильтровать. У брата есть верифицированная учетная запись, в которой насчитывается более 2 тыс. сделок ежемесячно. На его месте мог оказаться любой, кто в тот день торговал на этой бирже. При осуществлении торговых операций можно только убедиться, что верифицированная учетная запись участника торгов совпадает с именем банковского чека, который направляет контрагент, зарегистрированный на Binance. Если эти данные различаются, то это могут быть мошеннические схемы. От таких денег он всегда отказывался, вплоть до отмены сделки", - отметил Алдуненков.

"От себя лично я хочу выразить соболезнования родственникам жертв мошенников, действия которых привели к гибели людей. Надеюсь на то, что власти Таиланда установят истинных виновных в этом преступлении. Мой брат никогда не был связан с бандой этих мошенников и тем более не был на территории Камбоджи, откуда они вели свою деятельность. Единственное, что есть у следствия - это ордер о совершении операции с криптовалютой, а сам этот случай - это трагическое совпадение. Меня тревожит отсутствие возможности встретиться с братом, который страдает бронхиальной астмой", - добавил он.

Полиция Таиланда 3 сентября задержала Алдуненкова на острове Самуи и Брика в городе Чиангмай по подозрению в совершении незаконных операций с криптовалютой. Согласно таиландскому законодательству, срок ареста подозреваемого не может превышать более 84 дней, по истечении которых сторона обвинения должна собрать необходимые улики, чтобы выдвинуть обвинение. В противном случае с арестованного снимаются все подозрения, после чего его освобождают из-под стражи. Как ожидается, Алдуненков и Брик могут выйти на свободу 26 сентября под залог на время проведения расследования.