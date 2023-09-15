15 сентября, 12:53

На Московском скоростном диаметре произошло ДТП с несколькими машинами

В результате происшествия один из автомобилей перевернулся

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта.

"На внутренней стороне МСД (в районе МЦК Ростокино) столкнулись несколько машин. В результате один из автомобилей перевернулся. На месте работают оперативные службы города", - говорится в публикации.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - заключили в департаменте. 

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