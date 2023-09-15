15 сентября, 12:57

В Алтайском крае женщина убила двух детей

Возбудили уголовное дело

БАРНАУЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Жительница Барнаула Алтайского края убила двух детей, сообщается в Telegram-канале СУ СК по региону.

"С признаками криминальной смерти были обнаружены тела двух детей. При осмотре места происшествия следователями СК была обнаружена записка от имени матери потерпевших, которая после лишения жизни детей свела счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетних", - говорится в сообщении.

Одному из погибших детей было три года, второму - восемь месяцев. Инцидент произошел в Индустриальном районе Барнаула в одном из многоэтажных домов. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Алтайскому краю. 

Теги:
РоссияАлтайский край
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