В Москве задержали пассажира такси, который напал на водителя и угнал автомобиль

Машину вернули потерпевшему

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля такси. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

"Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Гольяново Москвы задержан пассажир такси, подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством", - сказал он.

Васенин рассказал, что мужчина, находясь в такси в качестве пассажира, несколько раз ударил водителя рукой по голове. После того как водитель остановился и вышел из салона на Байкальской улице, злоумышленник сел за руль и уехал. "Материальный ущерб составил более 1 млн рублей", - отметил он.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого недалеко от места преступления. Угнанный автомобиль был изъят и возвращен потерпевшему, который и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.