15 сентября, 13:14

В Дагестане возбудили дело после пожара в доме из-за взрыва газа

Следователи установят законность строительства и ввода в эксплуатацию дома

МАХАЧКАЛА, 15 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Махачкале, где после этого произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Дагестану.

"Следственным отделом по Кировскому району города Махачкалы СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи установят законность строительства и ввода в эксплуатацию дома.

Пожар произошел в четверг вечером в поселке Семендер по адресу: ул. Елизарова, 25, на четвертом этаже многоквартирного дома после взрыва газовоздушной смеси. Площадь возгорания составила 600 кв. м. По данным МЧС, 70 человек эвакуировали и 10 человек спасли пожарные. Власти города заявили, что им предоставят временное жилье. В результате взрыва разрушились несущие стены на одном этаже. Жертв и пострадавших нет. 

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