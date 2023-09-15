В Курской области фельдшерский пункт получил повреждения при обстреле ВСУ

По данным главы региона Романа Старовойта, мирные жители не пострадали

КУРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Фельдшерско-акушерский пункт получил повреждения в результате обстрела деревни Елизаветовка в Глушковском районе Курской области со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня днем со стороны Украины обстреляна деревня Елизаветовка в Глушковском районе. Повреждены окна в фельдшерско-акушерском пункте и ворота в одном из частных домов", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, в результате обстрела мирные жители не пострадали. Власти региона окажут помощь собственнику в восстановлении имущества, а также отремонтируют медицинское учреждение.