15 сентября, 13:18
Военная операция на Украине

В Курской области фельдшерский пункт получил повреждения при обстреле ВСУ

По данным главы региона Романа Старовойта, мирные жители не пострадали

КУРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Фельдшерско-акушерский пункт получил повреждения в результате обстрела деревни Елизаветовка в Глушковском районе Курской области со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"Сегодня днем со стороны Украины обстреляна деревня Елизаветовка в Глушковском районе. Повреждены окна в фельдшерско-акушерском пункте и ворота в одном из частных домов", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, в результате обстрела мирные жители не пострадали. Власти региона окажут помощь собственнику в восстановлении имущества, а также отремонтируют медицинское учреждение. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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