В Астрахани предприниматель выплатит компенсацию семье пострадавшего на квесте ребенка

Виновной также назначили наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев условно

АСТРАХАНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Советский суд в Астрахани приговорил женщину, признанную виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, к 1 году 10 месяцам условного срока, а также удовлетворил иск о компенсации в размере 500 тыс. рублей семье мальчика, пострадавшего во время прохождения квеста. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Астраханской областной прокуратуры.

"Советский районный суд города Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, а также удовлетворил исковые требования законного представителя несовершеннолетнего о возмещении морального вреда в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что женщина в одном из квест-клубов организовала развлекательную услугу "Прятки в темноте", не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как уточнили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области, по версии следствия, вечером 1 сентября 2022 года 12-летний мальчик, находясь в развлекательном комплексе по улице Боевой в Советском районе Астрахани, во время прохождения квеста упал на спину и получил повреждение в виде компрессионного перелома трех позвонков. Согласно заключению эксперта, эти спортивно-развлекательные услуги не соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее со ссылкой на следственное управление СК России по Астраханской области сообщалось, что следователи в Астрахани возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка во время прохождения квеста в развлекательном комплексе. Мальчик получил компрессионный перелом позвонков. т