В результате удара ВСУ по Новой Каховке полностью уничтожены 180 квартир

По словам мэра города Владимира Леонтьева, при ударе ВС Украины использовали ракету с поражающими элементами

ГЕНИЧЕСК, 15 сентября. /ТАСС/. 180 квартир полностью уничтожены, еще 240 повреждены в Новой Каховке Херсонской области в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), который, предположительно, был нанесен из реактивной системы залпового огня "Ольха". Об этом сообщил журналистам мэр города Владимир Леонтьев.

"В Новой Каховке после прилета вражеской "Ольхи", предположительно, 180 квартир полностью уничтожены, еще 120 разрушены наполовину, 120 пострадали на четверть", - сказал Леонтьев.

По его данным, ВСУ использовали ракету с поражающими элементами.

В 09:20 мск украинские войска обстреляли жилой квартал в Новой Каховке с применением западного вооружения, 1 человек погиб, 15 получили ранения. В результате обстрела повреждения получили четыре многоквартирных дома, также обесточен один дом. В администрации округа отметили, что в этом жилом квартале никогда не было и нет военных. Там расположены торговые киоски, детский сад, школа.