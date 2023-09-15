В Петербурге сотруднику компании "Мостотрест" назначили домашний арест по делу о взятке

По версии следствия, Александр Албин высказал работникам организации требование о передаче ему ежемесячно денег за общее покровительство по службе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для начальника управления механизации СПБ ГБУ "Мостотрест" Александра Албина, которого подозревают в получении взятки за покровительство по службе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Александру Албину, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки". Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Албину домашний арест до 12 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что, по версии следствия, Албин, занимая должность начальника управления механизации СПБ ГБУ "Мостотрест" и используя свое служебное положение, с 7 марта 2019 года по 13 сентября 2023-го высказал работникам СПБ ГБУ "Мостотрест" требование о передаче ему ежемесячно денежных средств в качестве взятки за общее покровительство по службе.

Также Албин 13 сентября получил от коллеги часть взятки в размере 7 тыс. рублей для себя и передачи неустановленному должностному лицу из числа руководства СПБ ГБУ "Мостотрест". После этого его задержали с поличным сотрудники правоохранительных органов.