Из-за пожара в многоэтажке в Махачкале серьезно пострадали пять квартир

Мэр города Юсуп Умавов отметил, что многоквартирный дом незаконно возвели в 2013 году на участке, выделенном под индивидуальное жилищное строительство

МАХАЧКАЛА, 15 сентября. /ТАСС/. После взрыва газа и последующего пожара в многоэтажном доме в Махачкале серьезно пострадали пять квартир, сообщил мэр города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.

"Сегодня посетил дом, где накануне в результате хлопка газобаллонной смеси произошел пожар. Дом был незаконно возведен на земельном участке, выделенном под индивидуальное жилищное строительство. Дом построен до 2013 года, заселен и эксплуатируется с того же времени. В доме 28 квартир, 5 из которых серьезно пострадали", - написал градоначальник.

Умавов подчеркнул, что дом не имеет разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, также отсутствуют договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

Пожар произошел в четверг вечером на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Елизарова в поселке Семендер после хлопка газовоздушной смеси. Площадь возгорания составила 600 кв. м. По данным МЧС, эвакуировали 70 человек, 10 человек спасли пожарные. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в момент взрыва газа в квартире многоэтажного дома, где возникло возгорание, никого не было. В результате ЧП разрушились несущие стены на одном этаже. По факту случившегося возбудили уголовное дело.