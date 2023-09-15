15 сентября, 14:50,
обновлено 15 сентября, 15:00

В Саратове маршрутка врезалась в дерево

Пострадали восемь человек

САРАТОВ, 15 сентября. /ТАСС/. Маршрутный микроавтобус въехал в дерево в Саратове, пострадали восемь человек, из них семь госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Речь идет о микроавтобусе, следовавшем по маршруту №46А.

"На улице Международной водитель не справился с управлением и въехал в дерево. В результате аварии пострадали восемь человек, семь из них были госпитализированы, один отказался от госпитализации", - говорится в сообщении.

По поручению губернатора Романа Бусаргина на место происшествия направился начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения региона Юрий Юрин. Минздраву области поручили организовать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

Как уточнили в ГИБДД города, ДТП произошло около 18:00 (17:00 мск). Водитель не пострадал. 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
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