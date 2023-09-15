В Рязанской области произошел пожар на территории авторазборки

Площадь возгорания составила около 260 кв. м

ТАСС, 15 сентября. Пожар произошел в пятницу на территории авторазборки в городе Рыбное Рязанской области, площадь возгорания составила порядка 260 кв. м. Угрозы жилым дома нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На ул. Рязанской загорание на территории авторазборки. По предварительной информации, горит пластик (мусор) на открытой площадке, на площади около 259 кв. м. В тушении участвует 17 человек и 4 единицы техники", - говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что угрозы жилым строениям нет. "Информации о пострадавших не поступало", - добавили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), для оказания помощи в тушении возгорания на авторазборке, которое произошло рядом со станцией Рыбное, задействован пожарный поезд. "На движение поездов ситуация не влияет", - отметили в МЖД.