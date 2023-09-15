15 сентября, 15:20

На трассе на Урале автобус столкнулся с грузовиком

Два человека травмированы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Автобус и грузовик столкнулись на трассе в Свердловской области, два пассажира травмированы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

ДТП произошло на 11-м км Березовского тракта. "По предварительным данным, водитель грузовика JAC при совершении разворота не уступил дорогу автобусу ПАЗ, вследствие чего произошло столкновение", - говорится в сообщении.

"В результате автоаварии два человека, пассажиры автобуса, получили различные травмы, в настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь", - отметили в пресс-службе. 

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РоссияСвердловская область
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