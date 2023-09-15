На территории бывшего завода в Самаре локализовали пожар

Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м

САМАРА, 15 сентября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на площади 1,2 тыс. кв. м в неэксплуатируемом здании на территории бывшего завода в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 19:10 пожар локализован на площади 1 200 кв. м, от МЧС России в тушении пожара задействовано 104 человека и 33 единицы техники", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, информация о пожаре в здании у рынка в Самаре поступила в 10:39. Изначально площадь возгорания составляла 100 кв. м, горело масло. Позже она увеличилась до порядка 500 кв. м, а затем - до 1 тыс. кв. м. По последним данным, пострадавших и погибших нет.